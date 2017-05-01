Япония намерена покупать у России больше нефти и газа

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил о намерении увеличить импорт нефти и газа из России. Страна хочет уйти от излишней зависимости от поставок нефти и газа с Ближнего Востока, заявил политик телеканалу "Москва.24".
"Традиционно Япония покупает большую часть нефти и газа в странах Ближнего Востока. И нас беспокоит эта зависимость", — цитирует Сэко РИА Новости. Японский министр добавил, что такой маршрут "небезопасен и сопряжен с геополитическими рисками".
Сэко заявил, что стране важно обеспечить северный маршрут поставки энергоносителей из России с точки зрения "энергетической безопасности" Японии. Он подчеркнул, что Япония планирует закупать и сжиженный газ, пишет РБК.
Кроме того, представитель Японии подтвердил возможность прямых поставок из России в Японию электроэнергии, в том числе строительство газопровода между двумя странами. Он сообщил о соответствующих переговорах японской стороны с министром энергетики России Александром Новаком.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о поддержке Минэнерго проекта строительства газопровода в Японию в случае интереса бизнеса. Он отметил, что проект давно существует и находится в постоянном процессе изучения.
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