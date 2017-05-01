Япония намерена покупать у России больше нефти и газа

127
Сегодня, 10:53.
Экономика

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил о намерении увеличить импорт нефти и газа из России. Страна хочет уйти от излишней зависимости от поставок нефти и газа с Ближнего Востока, заявил политик телеканалу "Москва.24".

На церемонии, посвященной присоединению первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири".
На церемонии, посвященной присоединению первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". Фото: Пресс-служба президента России.

"Традиционно Япония покупает большую часть нефти и газа в странах Ближнего Востока. И нас беспокоит эта зависимость", — цитирует Сэко РИА Новости. Японский министр добавил, что такой маршрут "небезопасен и сопряжен с геополитическими рисками".

Сэко заявил, что стране важно обеспечить северный маршрут поставки энергоносителей из России с точки зрения "энергетической безопасности" Японии. Он подчеркнул, что Япония планирует закупать и сжиженный газ, пишет РБК.

Кроме того, представитель Японии подтвердил возможность прямых поставок из России в Японию электроэнергии, в том числе строительство газопровода между двумя странами. Он сообщил о соответствующих переговорах японской стороны с министром энергетики России Александром Новаком.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о поддержке Минэнерго проекта строительства газопровода в Японию в случае интереса бизнеса. Он отметил, что проект давно существует и находится в постоянном процессе изучения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров