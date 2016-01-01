Геологи предсказали, что к России присоединятся Япония и Северная Америка

Сибирская платформа — древняя платформа в средней части Северной Азии, на северо-востоке Евразийской плиты. Это один из древнейших блоков континентальной коры Земли. Пережив многочисленные трансформации, около миллиарда лет назад она соединялась с Северо-Американской платформой, образуя территорию площадью 25 миллионов квадратных километров. 600 миллионов лет назад платформы раскололись, образовав палеоазиатский океан. Это запустило механизм формирования современных материков.

По словам члена-корреспондента РАН Дмитрия Гладкочуба, наработки, модели и прогнозы позволяют сделать предположение, как континенты будут располагаться друг относительно друга в геологическом будущем.

Так, в ближайшие 250 лет Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки. "То есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент", — сообщил ученый на научной сессии Общего собрания СО РАН.

По прогнозам экспертов, острова Японии "сольются" с Россией лишь через 30 миллионов лет.