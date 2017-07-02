Япония считает необходимым создание специального правового режима на Курилах

По словам Хасэгавы, делегации удалось посетить 64 объекта, включая лососевый рыборазводный завод, строящийся гостиничный комплекс, больницы, геотермальную электростанцию и другие.

"Мы ощутили огромные возможности для развития", — сказал дипломат.

В то же время Хасэгава отметил, что реализация совместной экономической деятельности не должна противоречить законодательству ни одной из сторон, пишет bfm.ru.