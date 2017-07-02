Япония считает необходимым создание специального правового режима на Курилах

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Сегодня, 17:27.
Политика

Посетившая Курильские острова японская делегация считает, что поездка позволила вновь убедиться в необходимости специального правового режима на островах для реализации совместной с Россией экономической деятельности, заявил советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, передает агентство Киодо.

Курилы.
Курилы. Фото: commons.wikimedia.org, СС0.

По словам Хасэгавы, делегации удалось посетить 64 объекта, включая лососевый рыборазводный завод, строящийся гостиничный комплекс, больницы, геотермальную электростанцию и другие.

"Мы ощутили огромные возможности для развития", — сказал дипломат.

В то же время Хасэгава отметил, что реализация совместной экономической деятельности не должна противоречить законодательству ни одной из сторон, пишет bfm.ru.

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