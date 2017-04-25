Японский губернатор рассказал о коте-сибиряке, подаренным Путиным

Сибирский кот породы "невская маскарадная", которого президент России Владимир Путин летом 2012 года подарил губернатору японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ, стал любимцем местной администрации.
Об этом сообщила пресс-служба заксобрания Приморского края по итогам визита парламентариев в Японию. Российские депутаты с юмором отметили, что морда кота приобретает японские черты.
Губернатор рассказал, что очень привязался к коту по имени Мир. Более того, кот стал звездой: на официальном сайте префектуры регулярно появляются фотографии и умилительные видеоролики с участием Мира. В резиденции ему разрешают гулять и спать там, где ему захочется.
Кот Мир стал ответным подарком главы российского государства японскому губернатору Сатакэ после того, как тот прислал Путину щенка породы акита-ину "в знак благодарности за оказанную Россией помощь пострадавшему от сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года Северо-Восточному региону Японии", пишет znak.com.
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