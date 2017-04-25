Японцы стали заказывать противоатомные убежища

Компания Oribe Seiki Seisakusho в Западной Японии, строящая укрытия, получила в этом месяце восемь заказов, что на два больше, чем ее обычный показатель за целый год. Компания Earth Shift в префектуре Сидзуока, зафиксировала 10-кратное увеличение запросов на подземные убежища. Заказы выросли в феврале, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету средней дальности.

Стандартное убежище стоит 227 210 долларов. К этой сумме следует добавить противорадиационный воздушный фильтр, стоимость которого доходит до 15 440 долларов. Клиенты требуют немедленного выполнения заказа, хотя на создание подходящего укрытия, которое сможет выдержать атомный взрыв, как в Хиросиме, уходит четыре месяца. Некоторые обозреватели подозревают, что КНДР уже сегодня способна поражать цели в Японии, пишет bfm.ru.