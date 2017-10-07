"От мёртвого осла уши": самые яркие и резкие высказывания Путина

О хорошей памяти

"Я тоже человек и меня тоже обманывают. Но даже когда я это вижу, я не действую суетливо. Прежде чем отреагировать, я всегда сначала посмотрю каковы мотивы, чего человек хотел? Но я этого не забуду".

("Прямая линия-2017")

"Раб на галерах"

"Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил".

(2008 год, "большая" пресс-конференция в Кремле)

Об обрезании

"Если же вы готовы стать самым радикальным исламистом и готовы сделать себе обрезание, приглашаю вас в Москву. Я порекомендую сделать операцию таким образом, чтобы у вас уже ничего не выросло".

(ноябрь 2002 года в ответ на заявление одного из журналистов о том, что Россия подавляет свободу в Чечне)

Об олигархах

"Я не думаю, что они там подтухли. Они маскируются под полудохлых".

(февраль 2000 года)

"Сопли жевать"

"Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту тему — с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни разговоры.

(о стимулировании переработки на территории России, март 2006 года)

О дубинке, которая бьет один раз

"Я не скажу, что существует два непримиримых врага, с одной стороны — государство, а с другой — олигархи. Я думаю скорее, что государство держит в руках дубинку, которой бьет всего один раз. Но по голове. Мы ее только взяли в руки, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание. Когда мы действительно рассердимся, то без колебаний пустим ее в ход. Нельзя шантажировать государство. Если будет необходимо, мы уничтожим инструменты шантажа".

(газете Le Figaro в октябре 2002 года)

"От мертвого осла уши"

"Мы не будем вести переговоры (со странами Балтии) на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши".

(после претензий заявленных властями Латвии в мае 2005 года на Пыталовский район)

О прессе

"В отношениях представителей прессы могу сказать так, как мы шутили, когда я работал совершенно в другой организации. Их прислали подглядывать, а они подслушивают. Некрасиво".

(2006 год)

О "вонючих хрущевках"

"Проработайте вопрос об изменении стандартов строительства жилых домов, прежде всего жилых домов, для военнослужащих, и начнем с Дальнего Востока. Я обращаю на это ваше внимание и хочу, чтобы это было сделано быстро и достойно российского офицерства, чтобы люди наши перестали жить в этих вонючих хрущевках".

(на одном из совещаний с руководящим составом ВС в ноябре 2007 года)

О возможных санкциях против Ирана

"Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения".

(в 2006 году на встрече с руководителями ведущих информационных агентств стран "Большой Восьмерки")

Об аресте Ходорковского



"Все должны раз и навсегда для себя понять: надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место".

(ноябрь 2003 года, интервью итальянским журналистам)

О возможной деноминации

"Да врут они все! Вы что хотите? Чтобы я землю ел из горшка с цветами и клялся на крови?"

О собственных портретах на пасхальных яйцах

"На яйцах рисуют? Я не знаю, что там рисуют на яйцах, не видел".

(на пресс-конференции в июне 2002 года)

О своем денежном состоянии

"Что касается различных слухов по поводу моего денежного состояния, я смотрел некоторые бумажки на этот счет. Это просто болтовня, которую нечего просто обсуждать. Чушь. Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам"

Об оппозиционерах

"Нужно с уважением относиться ко всем нашим гражданам. Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Часто это бесполезно и невозможно. Что можно сказать в этом случае? Можно сказать: "Идите ко мне, бандерлоги".

"Мочить в сортире"

"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно".

(24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане по поводу бомбардировки российской авиацией Грозного)

О сексе

"Спрашивали, когда я начал заниматься сексом. Не помню. А помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить с точностью до минуты".

(2006 год)

О свободе слова в России

"В известном итальянском фильме есть такая фраза — "настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться".

(2004 год)