"От мёртвого осла уши": самые яркие и резкие высказывания Путина

За 13 лет руководства страной Владимир Путин запомнился своими многочисленными высказываниями и прекрасным знанием пословиц и поговорок. Специально ко дню рождения президента altapress.ru вспоминает его самые яркие и жесткие цитаты.
О хорошей памяти
"Я тоже человек и меня тоже обманывают. Но даже когда я это вижу, я не действую суетливо. Прежде чем отреагировать, я всегда сначала посмотрю каковы мотивы, чего человек хотел? Но я этого не забуду".
("Прямая линия-2017")
"Раб на галерах"
"Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил".
(2008 год, "большая" пресс-конференция в Кремле)
Об обрезании
"Если же вы готовы стать самым радикальным исламистом и готовы сделать себе обрезание, приглашаю вас в Москву. Я порекомендую сделать операцию таким образом, чтобы у вас уже ничего не выросло".
(ноябрь 2002 года в ответ на заявление одного из журналистов о том, что Россия подавляет свободу в Чечне)
Об олигархах
"Я не думаю, что они там подтухли. Они маскируются под полудохлых".
(февраль 2000 года)
"Сопли жевать"
"Мы будем сопли жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту тему — с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни разговоры.
(о стимулировании переработки на территории России, март 2006 года)
О дубинке, которая бьет один раз
"Я не скажу, что существует два непримиримых врага, с одной стороны — государство, а с другой — олигархи. Я думаю скорее, что государство держит в руках дубинку, которой бьет всего один раз. Но по голове. Мы ее только взяли в руки, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание. Когда мы действительно рассердимся, то без колебаний пустим ее в ход. Нельзя шантажировать государство. Если будет необходимо, мы уничтожим инструменты шантажа".
(газете Le Figaro в октябре 2002 года)
"От мертвого осла уши"
"Мы не будем вести переговоры (со странами Балтии) на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши".
(после претензий заявленных властями Латвии в мае 2005 года на Пыталовский район)
О прессе
"В отношениях представителей прессы могу сказать так, как мы шутили, когда я работал совершенно в другой организации. Их прислали подглядывать, а они подслушивают. Некрасиво".
(2006 год)
О "вонючих хрущевках"
"Проработайте вопрос об изменении стандартов строительства жилых домов, прежде всего жилых домов, для военнослужащих, и начнем с Дальнего Востока. Я обращаю на это ваше внимание и хочу, чтобы это было сделано быстро и достойно российского офицерства, чтобы люди наши перестали жить в этих вонючих хрущевках".
(на одном из совещаний с руководящим составом ВС в ноябре 2007 года)
О возможных санкциях против Ирана
"Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения".
(в 2006 году на встрече с руководителями ведущих информационных агентств стран "Большой Восьмерки")
Об аресте Ходорковского
"Все должны раз и навсегда для себя понять: надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место".
(ноябрь 2003 года, интервью итальянским журналистам)
О возможной деноминации
"Да врут они все! Вы что хотите? Чтобы я землю ел из горшка с цветами и клялся на крови?"
О собственных портретах на пасхальных яйцах
"На яйцах рисуют? Я не знаю, что там рисуют на яйцах, не видел".
(на пресс-конференции в июне 2002 года)
О своем денежном состоянии
"Что касается различных слухов по поводу моего денежного состояния, я смотрел некоторые бумажки на этот счет. Это просто болтовня, которую нечего просто обсуждать. Чушь. Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам"
Об оппозиционерах
"Нужно с уважением относиться ко всем нашим гражданам. Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт. Часто это бесполезно и невозможно. Что можно сказать в этом случае? Можно сказать: "Идите ко мне, бандерлоги".
"Мочить в сортире"
"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно".
(24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане по поводу бомбардировки российской авиацией Грозного)
О сексе
"Спрашивали, когда я начал заниматься сексом. Не помню. А помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить с точностью до минуты".
(2006 год)
О свободе слова в России
"В известном итальянском фильме есть такая фраза — "настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться".
(2004 год)
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