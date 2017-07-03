Каждой улыбке - свой цветок!

"Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов". "Город цветов" - яркие цветы для вашего праздника. Фото: Архив компании "Город цветов".

Квалифицированные флористы магазина реализуют для вас букеты любой сложности по вашему вкусу из цветов, игрушек или сладких корзин. Необыкновенным сюрпризом для ваших родных и близких будет композиция из стабилизированных цветов. Такая композиция может не увядать годами и станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Еще один особенный подарок, который можно купить в салоне "Город цветов", флорариум - мини-сад в прозрачной стеклянной емкости.

Вместе с цветами имеется возможность приобрести фигурки из сизаля, открытки ручной работы, топеры, шкатулки из дерева и нестандартно упаковать подарок. Также в салоне огромный выбор воздушных шаров и фигур из них. Специалисты компании помогут оформить ваш праздник шарами.

Флористы салона "Города цветов" воплотят в реальность любые ваши фантазии в создание свадебного букета для невесты,оформлении зала и конечно же пригласительные конверты ручной работы на ваше торжество.

Если вы так и не нашли подходящей для вас игрушки или букета, можно заказать их по своему дизайну. А если нет возможности забрать заказ лично, то вам его бесплатно привезут. Возможен наличный и безналичный расчет.

"Город цветов" расположен по адресу: ТРЦ "Пионер" 1 этаж пр. Ленина 102в.

Единая справочная: 602-808 +7(913)2102808 (WhatsApp, Viber)