Яровая предложила создать единый реестр педофилов

"У нас есть в законодательстве эти запреты, но чтобы эти запреты работали реально, необходимо создание такой базы",— заявила депутат на заседании рабочей группы по подготовке проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

"За четыре года жертвами преступлений стало 40 тысяч детей. При этом это не 10 тысяч в год. Если в 2012 году количество таких преступлений было чуть более 6 тысяч, то в 2016 году мы имеем увеличение почти в два раза", — добавила Яровая.

"При этом, когда мы оцениваем личность преступника на основании тех уголовных дел, которые расследуются, мы понимаем, что это не преступники, которые рецидивисты, это новые преступники, это лица, которые впервые совершают такие преступления. И в этой связи важно отметить, что, опять же, как показывают расследуемые уголовные дела, преступниками становятся те, кто ранее становились жертвами насилия", — пояснила парламентарий.

Ранее с подобным предложением выступила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.