Как Варнава и Наталья Андреевна зажигали на алтайском курорте. Снимки из соцсетей

Вместе с Варнавой и Натальей Андреевной на алтайский курорт приехали Екатерина Скулкина, Надежда Сысоева (Наденька), Наталья Ангарская, Марина Федункив, Татьяна Морозова, Олег Верещагин и Евгений Бороденко. Снимками и видео с артистами Comedy Woman активно делились туристы, отдыхавшие на прошлых выходных в Яровом.

По словам организаторов, привезти звезд на Яровое довольно проблематично. Помимо перелета артистам нужно было около 500 км проехать от аэропорта Новосибирска до Ярового. О поездке артистки поделились в социальных сетях. На своей странице в Instagram участница шоу Надежда Сысоева написала "За эти сутки мы пролетели 8 часов. Проехали около 800 км. Чтобы получить 10 букетов цветов и 2 часа аплодисментов".

За эти сутки Мы пролетели 8 часов Проехали ок 800км Чтобы Получить 10 букетов цветов И 2 часа аплодисментов 😁♥👏🏼👏🏼👏🏼☀☀☀ #яровое #comedywoman Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) Июл 15 2017 в 10:41 PDT

Наталья Ангарская поделилась впечатлениями на своей странице "ВКонтакте": " Ой, девочки и мальчики, это было нИзОбываемА. И Яровое — лучше Вы к нам".

Обратная дорога тоже далась девушкам с трудом. По словам Екатерины Варнавы, на обратном пути из Ярового в Новосибирск у двух машин, на которой ехали звёзды Comedy Woman, пробило колеса. Артисты боялись, что опоздают в аэропорт, но все обошлось благополучно. А в самолете Варнава и Ангарская устроили шуточную разборку.