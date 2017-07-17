Как Варнава и Наталья Андреевна зажигали на алтайском курорте. Снимки из соцсетей

15 июля звёзды Comedy Woman выступили в Яровом. Днем на причалах 22 и 42 Екатерина Варнава и Наталья Еприкян (более известная как Наталья Андреевна) помогли установить рекорд по лежанию "звездочкой" на воде. А вечером участницы телевизионного шоу около двух часов веселили туристов алтайского курорта.
Вместе с Варнавой и Натальей Андреевной на алтайский курорт приехали Екатерина Скулкина, Надежда Сысоева (Наденька), Наталья Ангарская, Марина Федункив, Татьяна Морозова, Олег Верещагин и Евгений Бороденко. Снимками и видео с артистами Comedy Woman активно делились туристы, отдыхавшие на прошлых выходных в Яровом.
#МсГайдай #МсКаратай совместно с Екатериной Варнавой, резиденткой #CamedyWoman установили новый рекорд по массовому лежанию звездочкой на озере большое Яровое. #яровое #яровоеморе #яровое2017 #бармохито #рекордооссии #массовоележаниезвездочкойвводе #music #melody #dance #ведущий #ведущийомск #шоуомск #ТимУстименко #Варнава #comedywoman #💥
По словам организаторов, привезти звезд на Яровое довольно проблематично. Помимо перелета артистам нужно было около 500 км проехать от аэропорта Новосибирска до Ярового. О поездке артистки поделились в социальных сетях. На своей странице в Instagram участница шоу Надежда Сысоева написала "За эти сутки мы пролетели 8 часов. Проехали около 800 км. Чтобы получить 10 букетов цветов и 2 часа аплодисментов".
Наталья Ангарская поделилась впечатлениями на своей странице "ВКонтакте": " Ой, девочки и мальчики, это было нИзОбываемА. И Яровое — лучше Вы к нам".
Обратная дорога тоже далась девушкам с трудом. По словам Екатерины Варнавы, на обратном пути из Ярового в Новосибирск у двух машин, на которой ехали звёзды Comedy Woman, пробило колеса. Артисты боялись, что опоздают в аэропорт, но все обошлось благополучно. А в самолете Варнава и Ангарская устроили шуточную разборку.
Ура! Мы дома 🏡 5 часов на машине. Пробили колесо , сначала на одной машине @evgenyborodenko @oleg_vereshchagin , затем и на нашей с @marina_phedunkiv .🏎 Боялись , что опоздаем на самолёт . Но нас спасли @inadenka и ребята . Нади снимала сторис , а ребята меняли колесо 😂😂😂 Казалось , что машины не едут , а летят , 140 по российским -то дорогам 🙈🙈🙈 Затем 4 часа на самолете ! И вот мы в родной Москве ! ☀️☀️☀️Было страшно ! Спасибо Яровое за очень, оченнь горячий приём ! 💐💐💐 но, лучше Вы к нам 😜😜😜😂😂😂 #спасателималибу #морозова #концерт #comedywoman #яровом #новосибирск #москва
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