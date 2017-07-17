Как Варнава и Наталья Андреевна зажигали на алтайском курорте. Снимки из соцсетей

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Сегодня, 11:53.
Туризм

15 июля звёзды Comedy Woman выступили в Яровом. Днем на причалах 22 и 42 Екатерина Варнава и Наталья Еприкян (более известная как Наталья Андреевна) помогли установить рекорд по лежанию "звездочкой" на воде. А вечером участницы телевизионного шоу около двух часов веселили туристов алтайского курорта.

Звёзды Comedy Woman в Яровом. 15 июля 2017 года.
Звёзды Comedy Woman в Яровом. 15 июля 2017 года. Фото: www.instagram.com/shestakovaany.

Вместе с Варнавой и Натальей Андреевной на алтайский курорт приехали Екатерина Скулкина, Надежда Сысоева (Наденька), Наталья Ангарская, Марина Федункив, Татьяна Морозова, Олег Верещагин и Евгений Бороденко. Снимками и видео с артистами Comedy Woman активно делились туристы, отдыхавшие на прошлых выходных в Яровом.

#comedywoman #мореяровое #причал22 #оченькруто

Публикация от KsenijaKabalina (@ksenijakabalina)

Хорошо провели вечер😁#яровое #камедивумен #вечеробещает

Публикация от Anna Shestakova (@shestakovaany)

Рекорд побит🎉 #волонтеры#рекорд2017#варнава#натальяандреевна

Публикация от Elena Romanovna👑 (@lysenko_e_)

Екатерина Варнава. Звездочка#причал22#варнава#лето2017#яровое2017##yarovoe22

Публикация от Дмитрий Ледергос (@dimka_ledergos)

Comedy Women )))😄😊 #comedywomen #причал22 #мореяровое #шатер #сервисбар

Публикация от Надежда Арнгольд (@gold_nadya98)

#comedywoman#екатеринаварнава

Публикация от Ars Go (@ars.fo)

#смешныекрасивые #comedywoman 💃🏻💋

Публикация от Ksenia💃🏻 (@ksennia_r)

По словам организаторов, привезти звезд на Яровое довольно проблематично. Помимо перелета артистам нужно было около 500 км проехать от аэропорта Новосибирска до Ярового. О поездке артистки поделились в социальных сетях. На своей странице в Instagram участница шоу Надежда Сысоева написала "За эти сутки мы пролетели 8 часов. Проехали около 800 км. Чтобы получить 10 букетов цветов и 2 часа аплодисментов".

Наталья Ангарская поделилась впечатлениями на своей странице "ВКонтакте": " Ой, девочки и мальчики, это было нИзОбываемА. И Яровое — лучше Вы к нам".

Обратная дорога тоже далась девушкам с трудом. По словам Екатерины Варнавы, на обратном пути из Ярового в Новосибирск у двух машин, на которой ехали звёзды Comedy Woman, пробило колеса. Артисты боялись, что опоздают в аэропорт, но все обошлось благополучно. А в самолете Варнава и Ангарская устроили шуточную разборку.

Ура! Мы дома 🏡 5 часов на машине. Пробили колесо , сначала на одной машине @evgenyborodenko @oleg_vereshchagin , затем и на нашей с @marina_phedunkiv .🏎 Боялись , что опоздаем на самолёт . Но нас спасли @inadenka и ребята . Нади снимала сторис , а ребята меняли колесо 😂😂😂 Казалось , что машины не едут , а летят , 140 по российским -то дорогам 🙈🙈🙈 Затем 4 часа на самолете ! И вот мы в родной Москве ! ☀️☀️☀️Было страшно ! Спасибо Яровое за очень, оченнь горячий приём ! 💐💐💐 но, лучше Вы к нам 😜😜😜😂😂😂 #спасателималибу #морозова #концерт #comedywoman #яровом #новосибирск #москва

Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА 👸🏼 (@tatyanamorozova)

Такие Дружные 😂😂😄❤️ @kativarnava @nadezhdaangarskaya #Варнава #Ангарская #аэрофлот

Публикация от Мякиньков и Варнава🤴🏻👸🏻FAN🙋🏻 (@kati__kostya)

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