Яценюк предложил помочь Трампу со строительством стены на границе с Мексикой

Арсений Яценюк заявил, что готов предложить проект украинской "стены" США. Бывший глава правительства Украины утверждает, что он дешевле американского в 30–40 раз, сообщает ТАСС.
При этом экс-премьер Украины отметил, что подсчитал стоимость стены, которую США возведут на границе в Мексикой. Согласно подсчетам Яценюка, 1 км американского барьера обойдется в сумму около 10 млн долларов, а украинский проект дешевле.
Напомним, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о немедленном начале строительства стены на границе с Мексикой.
Проект "Стена" или "Европейский вал" был призван повысить безопасность на границе Украины и России. В феврале 2016 года Яценюк заявлял, что программа по обустройству украинско-российской границы выполнена на 20%. После его отставки проект закрыли из-за нехватки финансирования.
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