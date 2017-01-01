Яценюк предложил помочь Трампу со строительством стены на границе с Мексикой

При этом экс-премьер Украины отметил, что подсчитал стоимость стены, которую США возведут на границе в Мексикой. Согласно подсчетам Яценюка, 1 км американского барьера обойдется в сумму около 10 млн долларов, а украинский проект дешевле.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о немедленном начале строительства стены на границе с Мексикой.

Проект "Стена" или "Европейский вал" был призван повысить безопасность на границе Украины и России. В феврале 2016 года Яценюк заявлял, что программа по обустройству украинско-российской границы выполнена на 20%. После его отставки проект закрыли из-за нехватки финансирования.