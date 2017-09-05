Явки, пароли: алтайский вице-премьер отреагировал на заявление лидера "СР" Сергея Миронова

Политический вице-премьер правительства Алтайского края Виталий Снесарь прокомментировал выступление лидера “Справедливой России” Сергея Миронова, который в эфире телеканала Вести24 сообщил о нарушениях на выборах в Алтайском крае.
Сергей Миронов в эфире 28 августа, говоря об участии партии в выборах, сообщил, что в этом году они проходят спокойно. Исключением он назвал только Алтайский край.
Сергей Миронов,
лидер партии "Справедливая Россия":
Почему-то в Алтайском крае на кандидатов от нашей партии в 8 районах и 2 городах оказывается прямое давление. Двое наших коллег, которые работают в муниципальных учреждениях, вынуждены были сняться с выборов. Это никуда не годится.
Вице-премьер алтайского правительства предложил говорить конкретнее.
Виталий Снесарь,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Подходы к урегулированию возникающих вопросов у разных партий - основных политических игроков - разные. Некоторые предпочитают через прямой эфир вождя сразу выдавать на гора, некоторые проводят пресс-конференции в федеральных агентствах, где тоже заявляют претензии к региональному руководству без ссылок на конкретные имена и факты.
Виталий Снесарь предложил взять за образец в таких вопросах реакцию федерального аппарата ЛДПР.
Виталий Снесарь,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Если в ЛДПР поступает информация, она уточняется, называются конкретные территории, фамилии, запрос оформляется правительственной телеграммой и направляется в регион. Буквально в пятницу мы получили три такие телеграммы. То есть делается все, как президент учит: явки, фамилии, пароли. То есть все названо своими именами.
Снесарь сообщил, что у него состоялся разговор с руководителем бюро совета реготделения "Справедливой России" Владиславом Вакаевым, которого он попросил конкретизировать случаи, которые имел в виду Миронов. Реакция будет доведена до СМИ.
Виталий Снесарь,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Я не исключаю человеческого фактора. И наверно у кого-то есть неправильное понимание своей роли и своего места в тех процессах, которые происходят на муниципальном уровне. Ведь разыгрывается более 6 тыс. мандатов. В этом смысле мы, будет правильно сказать, обречены на то, что какой-то уровень конфликтов все равно будет. Невозможно разыграть 6 тыс. мандатов, не поссорившись.
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