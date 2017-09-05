Явки, пароли: алтайский вице-премьер отреагировал на заявление лидера "СР" Сергея Миронова

Сергей Миронов в эфире 28 августа, говоря об участии партии в выборах, сообщил, что в этом году они проходят спокойно. Исключением он назвал только Алтайский край.

Сергей Миронов,

лидер партии "Справедливая Россия":

Почему-то в Алтайском крае на кандидатов от нашей партии в 8 районах и 2 городах оказывается прямое давление. Двое наших коллег, которые работают в муниципальных учреждениях, вынуждены были сняться с выборов. Это никуда не годится.

Вице-премьер алтайского правительства предложил говорить конкретнее.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Подходы к урегулированию возникающих вопросов у разных партий - основных политических игроков - разные. Некоторые предпочитают через прямой эфир вождя сразу выдавать на гора, некоторые проводят пресс-конференции в федеральных агентствах, где тоже заявляют претензии к региональному руководству без ссылок на конкретные имена и факты.

Виталий Снесарь предложил взять за образец в таких вопросах реакцию федерального аппарата ЛДПР.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Если в ЛДПР поступает информация, она уточняется, называются конкретные территории, фамилии, запрос оформляется правительственной телеграммой и направляется в регион. Буквально в пятницу мы получили три такие телеграммы. То есть делается все, как президент учит: явки, фамилии, пароли. То есть все названо своими именами.

Снесарь сообщил, что у него состоялся разговор с руководителем бюро совета реготделения "Справедливой России" Владиславом Вакаевым, которого он попросил конкретизировать случаи, которые имел в виду Миронов. Реакция будет доведена до СМИ.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края: