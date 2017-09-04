Йогурты, газировка и дискотека: школьники по-взрослому отпраздновали День знаний

Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Масштабная вечеринка "Снова в школу!" в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер".

Масштабная вечеринка "Снова в школу!" состоялась в минувшие выходные на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер". Участниками праздника стали дошколята, школьники и их родители. В мероприятии приняло участие почти одна тысяча горожан.

Открылся праздник знаний, как и положено, поздравлениями барнаульских звезд – гостей приветствовали Александр Рухадзе и Ольга Семенова. Как и положено взрослой вечеринке, на мероприятии были напитки: йогурты и газировка, пресс-волл для фотосессий и настоящее шоу с дискотекой.

Гости окунулись в сказочное путешествие вместе с героями мультфильмов: играли, состязались, танцевали, пели и получали подарки от партнеров праздника: "Барнаульского молочного комбината", завода "Бочкари", ресторана "Бургер Кинг", хобби-маркета "Hand Mad", салона "Apple Help", журнала "Телепарк".