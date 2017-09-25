Юбилейный X Алтайский региональный ИТ-форум может стать прорывным

Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Пресс-конференция. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

По словам начальника Алтайкомсвязи Максима Герасимюка, X региональный ИТ-форум может стать прорывным с точки зрения влияния на создание цифровой экономики в крае.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

Программа "Цифровая экономика" в России принята, все соответствующие стратегические документы лежат в открытом доступе, и теперь мы переходим к стадии ее реализации. На 2018 год запланированы мероприятия по созданию цифровой экономики и отдельных ее элементов в регионах, городах и сельской местности.

Он подчеркнул, что база для создания цифровой экономики в Алтайском крае есть и запрос от населения тоже. Например, уже порядка 900 тыс. жителей региона зарегистрировались на Портале госуслуг и получают услуги от государственных органов в электронном виде. В 69% домохозяйств Алтайского края есть компьютер, у 68,4% – доступ в интернет.

На 100 сотрудников организаций региона приходится 43 персональных компьютера, 87% предприятий используют в работе интернет, свыше 74,7% населения доступна скорость передачи данных более 512 Кб/с. По словам Герасимюка, цифры достойные, но есть куда расти.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

Для правительства Алтайского края форум важен с точки зрения налаживания взаимодействия с крупными компаниями для создания системы управления большими данными. Мы реализуем несколько проектов в этой области и ведем переговоры с разными поставщиками решений. Что касается представителей бизнеса, то, думаю, им будет интересно прийти и познакомиться с продуктами, которые сегодня есть у ИТ-компаний, и потом внедрить их.

Председатель комитета по информационным технологиям АлтТПП Елена Акулова рассказала, что на десятом форуме запланировано проведение шести секций. Среди них – традиционные "Информационная безопасность", "Инфраструктура, облака ЦОД", "ИТ для государства и общества", "Умный и безопасный город".

Есть и две новые секции. "Дирижеры изменений" ориентирована на руководителей компаний и финансовых директоров. Там будет обсуждаться, каким образом использовать новые инструменты ИТ для повышения эффективности работы предприятия.

Секция "Профориентация в ИТ", наоборот, предназначена для студентов, которые только думают о том, как построить свою карьеру. На ней выступят известные предприниматели и руководители ИТ-компаний Алтайского края: Дмитрий Старостенков ("Энтерра"), Денис Газукин ("Митра", Freematiq), Наталья Оглоблина (Alawar Stargaze), Алла Киселева ("Ключевые решения").

Эту секцию курирует Ассоциация поддержки инноваций. Ее исполнительный директор Илья Суханюк рассказал, что основная задача – продемонстрировать молодым ИТ-специалистам, что в Барнауле можно создавать и успешно развивать бизнес в сфере информационных технологий, работать над проектами мирового уровня, получить мировое признание. "Каждый из экспертов секции ответит на вопрос, почему при его больших возможностях он остается в Барнауле и продолжает работать именно здесь", – сказал Суханюк.

Помимо секций на форуме будет организована демозона, где участники смогут ознакомиться с работой новых ИТ-решений. А в конце форума подведут итоги конкурсов "Лучшие проекты информатизации Алтайского края" и "Мисс ИТ".

Президент региона Сибирь – Дальний Восток Schneider Electric Николай Кошкин сообщил, что представители компании на форуме расскажут о проектах, реализованных в Алтайском крае. По его словам, их немало. Кроме того, компания представит доклады об управлении инфраструктурой зданий и городов.

Михаил Чурсин, руководитель по работе с региональными заказчиками Cisco, сказал, что для вендора форум является ключевым мероприятием в рамках присутствия в Сибири и на Алтае. Компания Cisco стала партнером первого форума, который проводился 10 лет назад, и с тех пор постоянно в нем участвует. По словам Чурсина, те решения, которые продвигались на первом Алтайском региональном ИТ-форуме, сегодня являются для компании базовыми – то есть их используют повсеместно.

Он выразил надежду, что еще через 10 лет то, о чем представители Cisco расскажут на юбилейном форуме, войдет в повседневную жизнь. Ведь сегодня ИТ-решения превратились из инструмента ведения бизнеса в драйвер его развития.

Руководитель корпорации Xerox по СФО и Якутии Анатолий Гаврилюк заявил, что Алтайский ИТ-форум – самая перспективная площадка в регионе. Из года в год она получает позитивные отзывы и благодаря ей рождаются новые проекты.

Гаврилюк выразил надежду, что благодаря работе на форуме именно Алтайский край станет вторым регионом в России, где в органах власти будет внедрен аутсорсинг печати. То есть технику для печати и ее обслуживание передадут сторонней организации. Пилотный проект уже реализован в Московской области.

Справка

Партнеры Алтайского регионального ИТ-форума: ООО "Сиско Солюшенз", ООО "Ксерокс (СНГ)", Schneider Electric, Dell, EMC, Корпорация Canon Россия, "Код безопасности", IDIS Russia, Hewlett Packard Enterprise, ООО "Центр информационной безопасности", АО "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" ОАО "ИнфоТеКС", ООО "Конфидент", Компания "Прокс", ООО "1С-Галэкс", ООО "ДЕПО Электроникс", Алтайский филиал ПАО "Ростелеком", "Галэкс", Samsung Electronics ("Самсунг Электроникс"), ООО " Техкомпания Хуавэй", Компания "Актив"

Организатор Алтайского регионального ИТ-форума – комитет по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты, при поддержке администрации Алтайского края (в лице Алтайкомсвязи), Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, Клуба ИТ-директоров Алтая, Ассоциации поддержки инноваций Алтайского края.

Сайт Алтайского регионального ИТ-форума: itforumaltai.ru/2017