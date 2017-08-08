Молодой новосибирец приехал на Алтай к родне и ограбил магазин

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Сегодня, 13:03.
Происшествия

В Бурлинском районе сотрудники полиции по "горячим" следам задержали молодого человека, подозреваемого в совершении магазинной кражи. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.
Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.
Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.
Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.
Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Ночью в селе Новоандреевка из магазина похитили 12 тысяч рублей, продукты питания, сигареты, спиртные напитки. По предварительным данным, злоумышленник протиснулся между прутьями металлической решетки на окне и таким же образом покинул помещение.

Оперативно найти вора полицейским помогла служебно-розыскная собака, которая привела их к дому, где оказались похищенные из магазина товары и сам подозреваемый. Злоумышленником оказался 17-летний житель Новосибирска, который приехал в гости к родственникам.

Все похищенное сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу магазина. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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