Молодой новосибирец приехал на Алтай к родне и ограбил магазин

Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф. Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф. Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф. Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф. Магазинная кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Ночью в селе Новоандреевка из магазина похитили 12 тысяч рублей, продукты питания, сигареты, спиртные напитки. По предварительным данным, злоумышленник протиснулся между прутьями металлической решетки на окне и таким же образом покинул помещение.

Оперативно найти вора полицейским помогла служебно-розыскная собака, которая привела их к дому, где оказались похищенные из магазина товары и сам подозреваемый. Злоумышленником оказался 17-летний житель Новосибирска, который приехал в гости к родственникам.

Все похищенное сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу магазина. По факту кражи возбуждено уголовное дело.