Молодой новосибирец приехал на Алтай к родне и ограбил магазин

В Бурлинском районе сотрудники полиции по "горячим" следам задержали молодого человека, подозреваемого в совершении магазинной кражи. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ночью в селе Новоандреевка из магазина похитили 12 тысяч рублей, продукты питания, сигареты, спиртные напитки. По предварительным данным, злоумышленник протиснулся между прутьями металлической решетки на окне и таким же образом покинул помещение.
Оперативно найти вора полицейским помогла служебно-розыскная собака, которая привела их к дому, где оказались похищенные из магазина товары и сам подозреваемый. Злоумышленником оказался 17-летний житель Новосибирска, который приехал в гости к родственникам.
Все похищенное сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу магазина. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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