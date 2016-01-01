Юрий Лужков в ближайшие дни покинет больницу

По словам пресс-секретаря, Лужков проведет праздники с семьей на горнолыжном курорте. "У него прекрасное, сильное, великолепное здоровье было и остается. Сейчас он чувствует себя отлично. У него было воспаление правового легкого, но он очень быстро идет на поправку и в ближайшие дни будет на горнолыжном курорте", — сказал Теребков агентству "Москва".

Ранее СМИ сообщали, что Лужков попал в реанимацию, где его якобы вывели из состояния клинической смерти. Однако ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что Лужкову стало плохо во время деловой встречи в вузе, пишет "Росбалт".