Юрий Лужков в ближайшие дни покинет больницу

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков чувствует себя отлично и намерен выписаться из больницы в ближайшее время, сообщил его пресс-секретарь Геннадий Теребков.
По словам пресс-секретаря, Лужков проведет праздники с семьей на горнолыжном курорте. "У него прекрасное, сильное, великолепное здоровье было и остается. Сейчас он чувствует себя отлично. У него было воспаление правового легкого, но он очень быстро идет на поправку и в ближайшие дни будет на горнолыжном курорте", — сказал Теребков агентству "Москва".
Ранее СМИ сообщали, что Лужков попал в реанимацию, где его якобы вывели из состояния клинической смерти. Однако ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что Лужкову стало плохо во время деловой встречи в вузе, пишет "Росбалт".
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