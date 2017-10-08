Ювелиры презентовали 65 золотых iPhone X в честь юбилея Путина

Золотой iPhone X к юбилею Путина. Фото: caviar-phone.ru. Золотой iPhone X к юбилею Путина. Фото: caviar-phone.ru. Золотой iPhone X к юбилею Путина. Фото: caviar-phone.ru. Золотой iPhone X к юбилею Путина. Фото: caviar-phone.ru. Золотой iPhone X к юбилею Путина. Фото: caviar-phone.ru. Золотой iPhone X к юбилею Путина. Фото: caviar-phone.ru. Золотой iPhone X к юбилею Путина. Фото: caviar-phone.ru. Золотой iPhone X к юбилею Путина. Фото: caviar-phone.ru.

Юбилейную модель выпустят тиражом 65 экземпляров. Ее цена пока не афишируется.

"В новой композиции центральное место занимает выразительный золотой профиль президента, исполненный в объемной скульптурной технике. Дополнен портрет уникальной гравюрой, на которой изображены достопримечательности центра Москвы — собор Василия Блаженного и Спасская башня Кремля. Золотая надпись „V.V.Putin 2018“ особенно символична — в ней заключены ожидания и надежды всех тех, кто готов поддерживать кандидатуру Владимира Путина на ближайших президентских выборах", — говорится в анонсе Caviar. Золотой профиль президента будет изображен на "конституционно красном" фоне.

Официально Iphone X в России сегодня нет — Apple планирует запустить его продажи 3 ноября, пишет znak.com.

Справка

Российско-итальянская компания Caviar прославилась в России золотыми смартфонами с портретом президента РФ Владимира Путина. В 2014 году было выпущено 44 таких телефона, которые раскупили в первый же день. Одним из покупателей стал актер Иван Охлобыстин.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не одобряет использование его образа в коммерческих целях.

Помимо образа Путина, ювелиры неоднократно использовали изображение президента США Дональда Трампа для переноса на именной Iphone и сувенирные монеты.