Ювелиры презентовали 65 золотых iPhone X в честь юбилея Путина

Ювелирная компания Caviar презентовала новый дизайн смартфона IPhone X, выпущенный специально к 65-летию президента России Владимира Путина.
Юбилейную модель выпустят тиражом 65 экземпляров. Ее цена пока не афишируется.
"В новой композиции центральное место занимает выразительный золотой профиль президента, исполненный в объемной скульптурной технике. Дополнен портрет уникальной гравюрой, на которой изображены достопримечательности центра Москвы — собор Василия Блаженного и Спасская башня Кремля. Золотая надпись „V.V.Putin 2018“ особенно символична — в ней заключены ожидания и надежды всех тех, кто готов поддерживать кандидатуру Владимира Путина на ближайших президентских выборах", — говорится в анонсе Caviar. Золотой профиль президента будет изображен на "конституционно красном" фоне.
Официально Iphone X в России сегодня нет — Apple планирует запустить его продажи 3 ноября, пишет znak.com.
Справка
Российско-итальянская компания Caviar прославилась в России золотыми смартфонами с портретом президента РФ Владимира Путина. В 2014 году было выпущено 44 таких телефона, которые раскупили в первый же день. Одним из покупателей стал актер Иван Охлобыстин.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не одобряет использование его образа в коммерческих целях.
Помимо образа Путина, ювелиры неоднократно использовали изображение президента США Дональда Трампа для переноса на именной Iphone и сувенирные монеты.
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