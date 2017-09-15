Южная Корея ответила КНДР запуском двух баллистических ракет

Южная Корея запустила две баллистические ракеты "Хёнму-2" в ответ на пуск со стороны КНДР, сообщает ТАСС.
Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части границы между Югом и Севером, — после взлета снаряда КНДР.
Одна из "Хёнму-2" пролетела 250 километров и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 километров в Японском море. На таком же расстоянии от района проведения учений находится международный аэропорт Пхеньяна - Сунан. Второй снаряд упал в море вскоре после взлета, пишет "РГ".
Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над Японией. Старт прошел из района Сунан, где расположен главный одноименный международный аэропорт КНДР. Снаряд пролетел 3700 километров, поднявшись до максимальной высоты на 770 километров.
В связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах. Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты, передает ТАСС.
Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии.
Два японских авиаперевозчика All Nippon Airways и Japan Airlines сообщили, что очередной запуск баллистической ракеты в КНДР не повлиял на внутренние и международные авиарейсы.
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