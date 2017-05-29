Южная Корея сообщила о запуске ракеты КНДР

Южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила ракету на восточном побережье страны. Ей тип неизвестен, но, предположительно, это баллистическая ракета. Президент Южной Кореи Мун Джэ Ин распорядился созвать Совет безопасности, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
По данным агентства, запуск произвели из района северокорейского города Вонсан в восточном направлении. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 450 км в сторону Японского моря.
Запущенная ракета, предположительно, приземлилась в районе особой экономической зоны Японии, сообщает Reuters со ссылкой на генсека японского кабинета министров Ёсихидэ Сугу.
"Ракета, судя по всему, упала в исключительной экономической зоне нашей страны. На данный момент никакой информации об ущербе воздушным или морским судам не поступало. Этот запуск — прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, и мы заявляем Северной Корее решительный протест", — подчеркнул он.
По данным южнокорейского телевидения, ракета летела на низкой высоте и с трудом достигла японской исключительной экономической зоны.
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