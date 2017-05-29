Южная Корея сообщила о запуске ракеты КНДР

По данным агентства, запуск произвели из района северокорейского города Вонсан в восточном направлении. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 450 км в сторону Японского моря.

Запущенная ракета, предположительно, приземлилась в районе особой экономической зоны Японии, сообщает Reuters со ссылкой на генсека японского кабинета министров Ёсихидэ Сугу.

"Ракета, судя по всему, упала в исключительной экономической зоне нашей страны. На данный момент никакой информации об ущербе воздушным или морским судам не поступало. Этот запуск — прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, и мы заявляем Северной Корее решительный протест", — подчеркнул он.

По данным южнокорейского телевидения, ракета летела на низкой высоте и с трудом достигла японской исключительной экономической зоны.