Южнокорейский конгломерат планирует производить косметику в Алтайском крае

Южнокорейский конгломерат Lotte Group может разместить производство косметики на территории Алтайского края. Об этом в интервью RNS рассказал глава региона Александр Карлин.
"Мы активно приглашаем иностранный капитал к сотрудничеству. В настоящее время проявляют интерес южнокорейские компании. Им интересны фармацевтическая, кондитерская, косметическая отрасли и парафармацевтика", — сказал губернатор.
Он также отметил, что в корейская и японская косметика очень качественная и дорогая, потому что в ней используются чистые природные компоненты.
"Алтайский край в части экологии соответствует этим требованиям. В последнее время Lotte Group развивает мужскую косметическую линейку, к тому же в мире новый тренд — детская косметика", — сообщил Карлин.
По его словам, вопрос локализации производства косметики на территории края сейчас очень серьезно изучается.
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