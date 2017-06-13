Южнокорейский конгломерат планирует производить косметику в Алтайском крае

"Мы активно приглашаем иностранный капитал к сотрудничеству. В настоящее время проявляют интерес южнокорейские компании. Им интересны фармацевтическая, кондитерская, косметическая отрасли и парафармацевтика", — сказал губернатор.

Он также отметил, что в корейская и японская косметика очень качественная и дорогая, потому что в ней используются чистые природные компоненты.

"Алтайский край в части экологии соответствует этим требованиям. В последнее время Lotte Group развивает мужскую косметическую линейку, к тому же в мире новый тренд — детская косметика", — сообщил Карлин.

По его словам, вопрос локализации производства косметики на территории края сейчас очень серьезно изучается.