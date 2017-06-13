Южнокорейский конгломерат планирует производить косметику в Алтайском крае

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Сегодня, 19:28.
Потребитель

Южнокорейский конгломерат Lotte Group может разместить производство косметики на территории Алтайского края. Об этом в интервью RNS рассказал глава региона Александр Карлин.

Косметика.
Косметика. Фото: открытые источники (CC0).

"Мы активно приглашаем иностранный капитал к сотрудничеству. В настоящее время проявляют интерес южнокорейские компании. Им интересны фармацевтическая, кондитерская, косметическая отрасли и парафармацевтика", — сказал губернатор.

Он также отметил, что в корейская и японская косметика очень качественная и дорогая, потому что в ней используются чистые природные компоненты.

"Алтайский край в части экологии соответствует этим требованиям. В последнее время Lotte Group развивает мужскую косметическую линейку, к тому же в мире новый тренд — детская косметика", — сообщил Карлин.

По его словам, вопрос локализации производства косметики на территории края сейчас очень серьезно изучается.

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