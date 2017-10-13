Пеплопад: за Барнаулом начался крупный пожар

Пожар за Барнаулом. Фото: Андрей Кочеров в vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: Макс Шуруп в vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: Александр Коньков в vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: Nikita Kuklenkov в vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: Норек Торосян в vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: Норек Торосян в vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: Анастасия Воржакова в vk.com/barneos22. Пожар за Барнаулом. Фото: Анастасия Воржакова в vk.com/barneos22.

Дыма так много, что его видно даже их отдаленных концов города. Более того, люди жалуются, что по улица летит пепел. Оперативный комментарий от МЧС получить пока не удалось.