За четыре года болезни Шумахер потерял в росте 14 сантиметров

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер за четыре года, прошедших после аварии на горнолыжном курорте Мерибель, в которой он получил тяжелые травмы, потерял в росте 14 сантиметров, сообщает Auto-bild.ro.
В настоящее время 48-летний немецкий гонщик вновь находится в коме. Он не может самостоятельно дышать и круглые сутки подключен к аппарату искусственного дыхания. Рост Шумахера составляет сейчас 160 сантиметров вместо прежних 174, а вес — 45 килограммов вместо 74.
В конце сентября сообщалось, что жена Шумахера Коринна намерена перевезти его в США, чтобы спортсмен смог продолжить реабилитацию, пишет trud.ru.
С сентября 2014 года знаменитый гонщик проходил курс реабилитации на своей вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Он приехал домой из клиники вскоре после того, как вышел из комы.
Тяжелую черепно-мозговую травму Шумахер получил в конце декабря 2013 года во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Сразу после аварии гонщик впал в кому, и в этом состоянии был доставлен в больницу Гренобля, где ему было сделано несколько операций.
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