За четыре года болезни Шумахер потерял в росте 14 сантиметров

В настоящее время 48-летний немецкий гонщик вновь находится в коме. Он не может самостоятельно дышать и круглые сутки подключен к аппарату искусственного дыхания. Рост Шумахера составляет сейчас 160 сантиметров вместо прежних 174, а вес — 45 килограммов вместо 74.

В конце сентября сообщалось, что жена Шумахера Коринна намерена перевезти его в США, чтобы спортсмен смог продолжить реабилитацию, пишет trud.ru.

С сентября 2014 года знаменитый гонщик проходил курс реабилитации на своей вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Он приехал домой из клиники вскоре после того, как вышел из комы.

Тяжелую черепно-мозговую травму Шумахер получил в конце декабря 2013 года во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Сразу после аварии гонщик впал в кому, и в этом состоянии был доставлен в больницу Гренобля, где ему было сделано несколько операций.