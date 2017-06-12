За что сенаторы США хотят наказать Россию новыми санкциями

За то что Россия вмешивалась в последние президентские выборы в США, сенаторы от республиканской и демократической партий хотят усилить антироссийские санкции. Документ должен завизировать президент страны Дональд Трамп, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.
Пока партии не могут прийти к единому мнению: насколько сильным должен стать этот новый "удар" по России, говорится в статье. Демократы намерены законодательно запретить Трампу смягчать существующие санкции, а также ввести новые. Республиканцы настроены более осторожно, хотя некоторые поддерживают расширение уже существующих санкций и введение новых. Сенатор Линдси Грэм, например, считает, что любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию, предает демократию. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS. Более того, аналогичное "предательство" совершит и Трамп, если откажется подписать законопроект в случае, если он будет одобрен конгрессом.
Впрочем, до окончательного вердикта документ должен пройти не только процедуру голосования среди сенаторов двух партий, но и получить окончательное одобрение сената, а затем преодолеть Палату представителей, чтобы попасть на стол к Трампу. Ранее спикер нижней палаты Пол Райан отмечал, что перед введением новых санкций законодателям необходимо узнать, как именно Россия "вмешивалась" в президентские выборы, напоминает Politico.
Однако ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп, став президентом, поручил Госдепартаменту разработать предложения по снятию экономических санкций с России, а также возврате ей дипсобственности и рассмотрению других шагов по "снятию напряженности в отношениях с Москвой".
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