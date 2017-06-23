"За деревьями не видим леса": Карлин попросил бизнес не очернять регион

Губернатор Александр Карлин попросил алтайских предпринимателей, принимающих участие в опросах Агентства стратегических инициатив (АСИ), не переходить границу в критике и не превращать ее в очернительство. Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания экспертного совета по улучшению инвестиционного климата, где сообщил, что Алтайский край в инвестиционном рейтинге АСИ поднялся за год с 49 на 29 строчку, а добиться лучших результатов не позволили оценки местных бизнесменов.
Рейтинговое место регионов определялось по 44 показателям. По словам Александра Карлина, по 14 из них краю удалось добиться улучшения, по 20 — сохранить позиции, а по 10 наблюдается снижение. Как подчеркнул губернатор, подавляющее большинство показателей-аутсайдеров формируются через опросы представителей бизнеса.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Когда мы самокритичны в оценках друг к другу — это нормально. Но мы должны отдавать себе отчет, что эта самокритичность должна иметь разумные рамки и не переходить в качество очернительства. Претензии к работе власти, контролирующих, правоохранительных ведомств не должны отменять и заменять объективные оценки, которые характеризуют высокий в целом уровень работы этих структур. Мы иногда за деревьями не видим леса, за колючим кустарником теряем массив. Мы формируем общественное предпринимательское мнение с заниженной планкой.
В качестве примера губернатор привел показатель "качество дорожных сетей".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Сколько мы уже об этом говорили! Вы обращайтесь к мнению тех, кто сидит за рулем: большегруза, автобуса междугороднего сообщения, автотуриста — как они оценивают качество дорог Алтайского края. Никто не собирается утверждать, и это было бы неправдой, что у нас идеальные дороги. Но я смею взять на себя ответственность и сказать, оперируя объективными данными, что дороги у нас за последний год не стали хуже, а стали лучше, и заметно. А опросы предпринимателей говорят, что дороги стали хуже. Спрашивается, чем мы думаем и как оцениваем?
Глава региона обратил внимание и на такой показатель, как доступность трудовых ресурсов. По его мнению, бизнес должен быть готов к тому, что рынок выходит из "зоны переизбытка трудовых ресурсов".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Это вчерашний день. Мы ушли от высокого уровня безработицы. Целый ряд демографических факторов качественно меняют картину трудовых ресурсов. И наш бизнес должен готовить себя к формату работы на фоне их дефицита. Более того, и не в отдаленной, и не в среднесрочной, а в краткосрочной перспективе за кадры придется конкурентно бороться.
Губернатор обрисовал и возможные риски негативных оценок.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мы сами себя загоняем в непонятное качество. Будем все с вами надрываться, а результата не получим. Многие потенциальные инвесторы заглядывают в рейтинги АСИ. Если инвестор действительно серьезный , вы не представляете, насколько глубоко он изучает ситуацию в регионе.
Справка
Ежегодно Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России составляют Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития. Традиционно его представляют на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Каждый регион получает оценку 44 показателей. Она ведется тремя способами: анализ статистических данных, опрос экспертов (для каждого региона — 30-40 человек) и опрос предпринимателей Часть из них формируется по результатам прямых оценок местного бизнес-сообщества. Оцениваются регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и поддерка малого предпринимательства. Первая тройка рейтинга-2017: Республика Татарстан, Чувашская Республика, Москва. В первую двадцатку не вошел ни один регион Сибирского федерального округа.
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