За долги по электроэнергии будут отключать по-новому: быстро и жестко

Как пояснили в "Барнаульской горэлектросети", потребитель, не оплативший 30% аванса от ежемесячного платежа, - это уже должник. Другие энергокомпании проясняют этот момент еще более определенно: основанием для введения ограничения является наличие задолженности за электрическую энергию в любом размере, сообщили, например, в "Коми энергосбытовой компании".

А чтобы применить метод рубильника, достаточно опубликовать список должников на официальном сайте энергокомпании — это и будет его уведомлением.

Кроме того, энергетики могут уведомить должника о предстоящем отключении смс-кой или по электронной почте. Номер телефона для отправления смс и адрес электронной почты в договоре энергоснабжения теперь будут указываться в обязательном порядке.

И после публикации уведомления абонент обязан сам ввести у себя режим ограничения, пояснила Ирина Тишина, начальник юротдела БГЭС. То есть сам себя отключить. Если он этого не сделает и "неподчинение" зафиксируют контролеры, отключение произведут энергетики.

Причем если должник в период отключения потреблял электричество, предъявленный к оплате счет ему очень не понравится.

Ирина Тишина,

начальник юротдела "Барнаульской горэлектросети":

Должнику произведут расчет уже не по прибору учета, а по мощности. Данная цифра, как правило, в 10 раз выше фактического потребления электроэнергии.

Что еще важно? Из-за того, что одного должника отключили электричество, не должны страдать добросовестные субабоненты, присоединенные к тем же энергопринимающим устройствам. За нарушение должник может быть оштрафован по КоАПу (ст. 9.21): должностное лицо на 10-40 тыс. рублей, юридическое - на 100-500 тысяч рублей.

Что будет происходить дальше? Если долг оплачен, энергетики обязаны возобновить энергоснабжение в течение 24 часов. За подключение надо будет заплатить 8 тыс. рублей, пояснили в БГЭС. По-новому должников будут отключать уже к концу года, пообещали в энергокомпании.

Еще раз: жилые помещения будут отключать по-старому.

Справка

Новый порядок отключения должников введен постановлением правительства №624 (от 24 мая 2017 года). Изменения вступили в силу с 29 сентября и касаются всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.