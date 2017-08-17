За 25 лет в России увеличилось число опасных погодных явлений в два раза

За последние 25 лет количество опасных погодных явлений в России увеличилось почти в два раза, заявил глава Росгидромета Александр Фролов.
"По статистике, количество опасных погодных, а в некоторых городах и гидрологических явлений, увеличивается", — отметил Фролов. Ранее в России фиксировали в среднем по 150-200 погодных условий, которые наносили ущерб (в год). Сейчас это число находится в пределах 350-400.
Также глава Росгидромета рассказал о предупреждении природных катаклизмов. "Мы планируем развивать наблюдательные системы с использованием климатических станций и средств, которые будут размещены на мачтах сотовой связи", — отметил Фролов.
С помощью новой системы можно будет точно знать место и интенсивность того или иного погодного явления. Предупреждать об опасности можно будет за три часа до его наступления. Сначала система будет работать в Москве, впоследствии распространится на другие города России.
До конца года Росгидромет получит суперкомпьютер для моделирования опасных явлений, пишет informing.ru.
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