За месяц Россия вложила в госдолг США $105,4 млрд

РФ занимает 14-е место среди крупнейших кредиторов США. Первый по инвестициям — Китай с вложениями в $1,2 трлн. На второй и третьей строчке разместились Япония и Ирландия с $1,1 трлн и $307,2 млрд соответственно.

Российские инвестиции в августе выросли на $17,9 млрд, по сравнению с инвестициями в 2016 году.

Общий объем вложений нерезидентов в госдолг в августе вырос до $6,27 трлн. По последним данным, госдолг США превысил $20 трлн.