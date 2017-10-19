За месяц Россия вложила в госдолг США $105,4 млрд

Инвестиции России в ценные бумаги США — в казначейские обязательства, госдолг страны, — в августе выросли на $2,3 млрд. Общая стоимость вложений составила $105,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
РФ занимает 14-е место среди крупнейших кредиторов США. Первый по инвестициям — Китай с вложениями в $1,2 трлн. На второй и третьей строчке разместились Япония и Ирландия с $1,1 трлн и $307,2 млрд соответственно.
Российские инвестиции в августе выросли на $17,9 млрд, по сравнению с инвестициями в 2016 году.
Общий объем вложений нерезидентов в госдолг в августе вырос до $6,27 трлн. По последним данным, госдолг США превысил $20 трлн.
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