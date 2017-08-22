За несколько дней до страшного пожара в Ростове к жителям приходили "черные риэлторы"

Выяснилось, что еще за 10 дней до пожара к жителям домов, горевших 21 августа, приходили "черные риэлторы". Они пытались по дешёвке выкупить участки под строительство и угрожали сжечь дома местных жителей в случае неповиновения. 9 августа об этом писало местное издание Donnews.ru.

Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, в том числе совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), пишет znak.com.

В данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для выяснения причин и обстоятельств пожара.

Из зоны возгорания эвакуированы 650 человек, пострадали 45 человек.

В результате пожара на площади 10 тыс. кв. метров огонь охватил 120 строений, в том числе 98 жилых, передает ТАСС. В ликвидации пожара были задействованы семь вертолетов МЧС России, Минобороны РФ и Росгвардии.

К тушению привлекли пожарный катер МЧС "Вьюн", для усиления группировки прибыл самолет Ил-76 МЧС. Для того, чтобы тушить дома ночью, организовали освещение световыми башнями. Сотрудники Роспотребнадзора ведут замеры ПДК вредных веществ вблизи жилых кварталов.

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону.

В соцсетях набирает обороты публикации с хэштегом #ПомогиРостов. Под ними люди размещают сообщения с просьбами о помощи и также откликаются те, кто готов помочь.