За обвинение Меланьи Трамп в эскорт-услугах с газеты требуют $150 миллионов

В августе прошлого года адвокаты миссис Трамп подали на Daily Mail в суд американского штата Мэриленд, обвинив журналистов в ложных сообщениях, тогда также требовали с издания 150 миллионов долларов. Но газета решила отозвать свою статью о Меланьи. Суд Мэриленда в начале февраля 2017 года решил прекратить дело, так как не располагает должной юрисдикцией — ведь редакция газеты находится в Великобритании.

Теперь адвокаты Меланьи Трамп подали тот же иск в суд Нью-Йорка, передает Рен-ТВ.