За обвинение Меланьи Трамп в эскорт-услугах с газеты требуют $150 миллионов

Адвокаты Меланьи Трамп решили повторно подать иск к британской газете Daily Mail, которая ранее опубликовала статью, где рассказывалось о том, что в 90-е годы будущая жена миллиардера подрабатывала в сфере эскорт-услуг.
В августе прошлого года адвокаты миссис Трамп подали на Daily Mail в суд американского штата Мэриленд, обвинив журналистов в ложных сообщениях, тогда также требовали с издания 150 миллионов долларов. Но газета решила отозвать свою статью о Меланьи. Суд Мэриленда в начале февраля 2017 года решил прекратить дело, так как не располагает должной юрисдикцией — ведь редакция газеты находится в Великобритании.
Теперь адвокаты Меланьи Трамп подали тот же иск в суд Нью-Йорка, передает Рен-ТВ.
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