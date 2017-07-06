За себя и за того парня: депутаты Госдумы снова "нажимают кнопки" за отсутствующих коллег

Депутаты Госдумы продолжают голосовать за отсутствующих в зале членов нижней палаты парламента, несмотря на введенный запрет на голосование по доверенности, пишут "Ведомости".
Как пишет издание, на пленарном заседании 5 июля за коллег проголосовал коммунист Юрий Синельщиков. Он нажал кнопки для голосования за троих своих соседей. Позднее дурному примеру поддался его коллега по фракции Николай Коломейцев.
"Это безнравственно, — прокомментировал собственное нарушение думского регламента Синельщиков. — Но их (депутатов) позиция была понятна: это просто просьба, один из них сидел в зале. Другой был, но потом ушел".
Представители других партий в Госдуме негласно признаются, что голосовать друг за друга продолжают члены всех фракций. Причем иногда спикер Вячеслав Володин, с чьей подачи и был введен запрет на голосование за коллег, даже делает замечания о чересчур открытом нарушении регламента. Об этом рассказал член фракции ЛДПР.
"Старожилы говорят, что еще год-другой — и все будет как раньше. Сейчас все-таки все голосуют за друзей стеснительно, а когда заседание ведет сам Володин — зал совсем другой — все меньше ходят и не разговаривают", — рассказывает собеседник во фракции коммунистов.
Его коллега по "Справедливой России" жалуется, что депутат не может сидеть за партой, как школьник, это проблема правил, которые не получается соблюдать, пишет znak.com.
Справка
Запрет на голосование по доверенности в Госдуме ввели в октябре 2016 года. До этого депутат мог передать свой голос другому. Но после поправок в регламент по инициативе Володина официально голосовать можно только лично. Так Госдума хотела бороться с "прогульщиками" и нажиманием кнопок за отсутствующих соседей.
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