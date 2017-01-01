За сутки на Алтае зарезали двух человек

Как следует из сообщения Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Алтай, вечером 10 февраля 52-летний мужчина поругался со своим 49-летнем знакомым и нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ран потерпевший скончался. А в ночь на 11 февраля в одном из общежитий Горно-Алтайска 52-летняя женщина в ходе ссоры вонзила нож в грудь 38-летнему мужчине. Рана оказалась смертельной.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Подозреваемые уже доставлены в следственный отдел. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.