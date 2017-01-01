За те же деньги: что можно сделать на средства, потраченные на уборку снега в Барнауле

Altapress.ru неоднократно писал о том, что в Барнауле выпало рекордное количество осадков. В мэрии редакции сообщили, что только за январь с улиц города вывезли 154 тыс. 393 тонн снега. Для сравнения, в январе 2016 года эта цифра была почти в два раза меньше — 86 тыс. 749 тонн. По данным altapress.ru, на погрузку и вывоз снега городские власти потратили 3,4 млн рублей. И поскольку немногие из нас даже представляют себе объем этой суммы, редакция по традиции перевела это количество средств, затраченных на ликвидацию природной аномалии, во что-то более понятное.

Итак, на 3 млн. 420 тысяч рублей, в Барнауле можно: дать 17 взяток бывшему вице-губернатору Юрию Денисову, которого в марте 2015 года задержали вместе с женой;

купить 114 тыс. и 6 пачек "Доширака";

снять в аренду на 4 года и 9 месяцев самую дорогую квартиру в городе — 3 комнаты площадью 162 кв.м. за 60 тыс. в месяц на Ленинском проспекте; арендовать коттедж в Железнодорожном районе площадью 250 кв.м. на 7 лет и 1,5 месяца за 40 тыс;

выучить шесть человек на одной из самой дорогих специальностей края — история искусств в АлтГУ, за 127 тыс. в год. На оставшиеся деньги пятеро из них смогут отучиться в магистратуре;

купить три кошки породы "каракет", похожих на рысь. На оставшиеся средства можно купить немного корма для них; приобрети 43 iPhone 7 Plus с объемом памяти в 256 ГБ;

22 года жить на минимальную продуктовую корзину.

купить новый BMW X3 за 2,9 млн, а на оставшиеся средства прикупить Lada 4x4.

684 часа или 28,5 дней кататься по городу на лимузине Hummer H2. дополнительно выплатить 22 064 детских пособия (ежемесячная выплата в крае составляет 155 рублей) или 61 материнский капитал (ежемесячно — 55 381 руб.).

19 барнаульских семей из четырех человек могут провести неделю в одном из самых дорогих отелей Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. И это только за один месяц. А впереди еще февраль и март, которые, по прогнозам синоптиков, принесут еще больше снега. Смотрите также Надежда Будрина