За три месяца Алтайский край посетило 770 тысяч туристов

Лидером по количеству туристов стал Краснодарский край — его посетили 4,7 млн человек. На втором месте Крым с 1,5 млн туристов, затем идет Алтайский край и Ставропольский край — 600 тысяч человек.

По данным Федерального агентства по туризму, в первом полугодии 2017 количество бронирований авиабилетов по внутренним российским направления туда-обратно выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.