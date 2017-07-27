За три месяца Алтайский край посетило 770 тысяч туристов

За первые три месяца этого года Алтайский край посетило 770 тысяч туристов. Такие данные приводит Ростуризм, пишут "Известия".
Лидером по количеству туристов стал Краснодарский край — его посетили 4,7 млн человек. На втором месте Крым с 1,5 млн туристов, затем идет Алтайский край и Ставропольский край — 600 тысяч человек.
По данным Федерального агентства по туризму, в первом полугодии 2017 количество бронирований авиабилетов по внутренним российским направления туда-обратно выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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