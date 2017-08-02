За ВДВ! Минобороны показало современную экипировку десантников

Россия отмечает 2 августа 87-ю годовщину с момента создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) — мобильного резерва Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.
Мероприятия по случаю Дня ВДВ пройдут по меньшей мере в 80 субъектах РФ и за рубежом, сообщает ТАСС.
В местах постоянной дислокации частей и соединений ВДВ будут проведены показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов, праздничные концерты и чествование ветеранов войск.
Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в поздравлении, размещенном на сайте Минобороны РФ, подчеркивает, что десантники "готовы выполнить самые ответственные задачи в любой точке России и за её пределами, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность государства".
Сейчас продолжается плановое оснащение подразделений ВДВ новейшими образцам военной техники и вооружения. На Параде Победы на Красной площади в 2017 году были продемонстрированы новые образцы техники ВДВ — боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", бронированные машины "Тигр" и "Рысь", которые прошли государственные испытания и приняты на вооружение.
Продолжается модернизация существующих образцов вооружения и военной техники, ведется разработка перспективного самоходного орудия и самоходного противотанкового ракетного комплекса, защищенного автомобиля специального назначения для Воздушно-десантных войск, а также средств их десантирования парашютным способом.
В 2016 году зенитные отдельные ракетные дивизионы соединений были реорганизованы в зенитные ракетные полки, оснащенные модернизированным комплексом ПВО "Стрела-10М", на смену которому в ближайшие годы придет новейший авиадесантируемый комплекс "Птицелов".
В десантно-штурмовых дивизиях и бригадах сформированы шесть танковых рот на танках Т-72Б3, три из которых уже в 2018 году будут переформированы в танковые батальоны.
В соединениях появились роты беспилотников, роты и взводы РЭБ. В этом году в составе ВДВ сформируют два новых отдельных батальона — десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный.
В боевой состав ВДВ сейчас входят две десантно-штурмовые дивизии — 76-я (пункт дислокации Псков) и 7-я (Новороссийск), две воздушно-десантные дивизии — 98-я (Иваново) и 106-я (Тула), четыре отдельные десантно— штурмовые бригады — 11-я (Улан-Удэ), 31-я (Ульяновск), 56-я (Камышин), 83-я (Уссурийск), а также 45-я отдельная бригада специального назначения (Кубинка). Кроме того, ВДВ включают части и подразделения МТО и военно-учебные заведения, пишет Bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.