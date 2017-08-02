За ВДВ! Минобороны показало современную экипировку десантников

Мероприятия по случаю Дня ВДВ пройдут по меньшей мере в 80 субъектах РФ и за рубежом, сообщает ТАСС.

В местах постоянной дислокации частей и соединений ВДВ будут проведены показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов, праздничные концерты и чествование ветеранов войск.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в поздравлении, размещенном на сайте Минобороны РФ, подчеркивает, что десантники "готовы выполнить самые ответственные задачи в любой точке России и за её пределами, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность государства".

Сейчас продолжается плановое оснащение подразделений ВДВ новейшими образцам военной техники и вооружения. На Параде Победы на Красной площади в 2017 году были продемонстрированы новые образцы техники ВДВ — боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", бронированные машины "Тигр" и "Рысь", которые прошли государственные испытания и приняты на вооружение.

Продолжается модернизация существующих образцов вооружения и военной техники, ведется разработка перспективного самоходного орудия и самоходного противотанкового ракетного комплекса, защищенного автомобиля специального назначения для Воздушно-десантных войск, а также средств их десантирования парашютным способом.

В 2016 году зенитные отдельные ракетные дивизионы соединений были реорганизованы в зенитные ракетные полки, оснащенные модернизированным комплексом ПВО "Стрела-10М", на смену которому в ближайшие годы придет новейший авиадесантируемый комплекс "Птицелов".

В десантно-штурмовых дивизиях и бригадах сформированы шесть танковых рот на танках Т-72Б3, три из которых уже в 2018 году будут переформированы в танковые батальоны.

В соединениях появились роты беспилотников, роты и взводы РЭБ. В этом году в составе ВДВ сформируют два новых отдельных батальона — десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный.

В боевой состав ВДВ сейчас входят две десантно-штурмовые дивизии — 76-я (пункт дислокации Псков) и 7-я (Новороссийск), две воздушно-десантные дивизии — 98-я (Иваново) и 106-я (Тула), четыре отдельные десантно— штурмовые бригады — 11-я (Улан-Удэ), 31-я (Ульяновск), 56-я (Камышин), 83-я (Уссурийск), а также 45-я отдельная бригада специального назначения (Кубинка). Кроме того, ВДВ включают части и подразделения МТО и военно-учебные заведения, пишет Bfm.ru.