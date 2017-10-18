За выборами президента в Алтайском крае можно будет следить в режиме онлайн

В городах и городских поселениях Алтайского края во время выборов президента России в марте 2018 года будет обеспечено видеонаблюдение на избирательных участках. Техническая возможность вести его есть практически со всех участков региона. Но где именно поставят камеры — только в городах или везде — станет ясно после того, как решение примет Центризбирком. Об этом 18 октября рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
По ее словам, на выборах президента используют три ключевых технологии: уже несколько лет работающие КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), QR-кодирование и видеонаблюдение.
Сегодня в крае уже есть 280 КОИБов, увеличения их числа не предвидится, так как их парк в регионе увеличили почти вдвое в 2016 году.
Технологию QR-кодирования массово опробовали в крае на выборах этого года. Она позволяет считывать информацию с протоколов УИК, кодировать ее и быстро вводить в итоговые протоколы, исключая ошибки и человеческий фактор. Технология также позволяет значительно ускорить процесс подсчета голосов и подведения итогов.
Что касается видеонаблюдения, то оно уже использовалось на выборах президента в 2012 году. В 2018 году оно также будет применяться. Пока не определено, где именно оно будет вводиться и каким техническим параметрам должно будет отвечать. Как сказала Акимова, сейчас в ЦИКе как наиболее вероятный вариант обсуждается введение видеонаблюдения в городах (их в крае 10) и городских поселениях (это, например, Змеиногорск, Камень-на-Оби).
По словам Акимовой, опыт 2012 года показал, что почти все избирательные участки региона, а их более 1,8 тыс., могут работать в режиме видеонаблюдения, причем 99,9% из них могут одновременно вести трансляцию в режиме онлайн и сохранять запись на центральном сервисе. Видеонаблюдение нельзя устанавливать только на специальных избирательных участков: в больницах, в СИЗО и т. д.
В 2012 году техническую поддержку на президентских выборах осуществлял "Ростелеком". В алтайском филиале компании пояснили, что все технические возможности для организации видеонаблюдения на участках в 2018 году также есть — была бы поставлена задача.
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