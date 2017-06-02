За все заплатим: выгодно ли отказываться от оплаты за воду по счетчику

Долгие годы считалось, что платить за воду по счетчикам намного выгоднее, чем по числу прописанных за нормативные кубометры. Люди ставили приборы учета, измеряли потребление и, как правило, радовались, что стали меньше платить.

Но нормативы на индивидуальное потребление в крае пересчитали по-новому. И ввели их с 1 июля 2015 года.

И вот те, кто поставили счетчики, оказались в интересной ситуации: они стали проигрывать тем, кто живет без считчика и льет, сколько душе угодно. В частности. в Барнауле квартиры без счетчиков стали оплачивать не 6,45 куб. м в месяц с человека, как раньше. А всего лишь 2,74 куба. То есть в 2,3 раза меньше. Это, конечно, не считая повышающего коэффициента (с 1 января этот объем надо умножать на 1,5).

Виктор Патудин, руководитель "Союза жилищно-коммунальных организаций Алтайского края", еще полгода назад отметил тенденцию: некоторые жильцы перестали подавать показания в свою УК или ТСЖ. А в этом случае на третий месяц им автоматом начисляют плату по нормативу. Так выгоднее.

Руководитель "Бийской управляющей компании" Ольга Зырянова утверждает: в Бийске это уже массовое явление. Однако, по словам Людмилы Сусловой, не все так уж однозначно.

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета по экономической политике и собственности АКЗС:

Мне задают вопросы: мы целый год платили по нормативу, имея прибор учета. А теперь подошел срок поверки счетчика, что делать? Я отвечаю: на счетчике стоит пломба, сами потребитель не вправе нарушать пломбы и демонтировать счетчик — надо вызвать представителя управляющей компании. Он придет, составит акт и зафиксирует показания. И все, что вы недоплатили, вам досчитают. Ведь ваш прибор учета введен и принят к расчету. У меня уже было несколько обращений по этому поводу, одна пожилая женщина пришла в слезах — ей насчитали доплатить за 20 кубометров.

Людмила Суслова полагает, что требования доплатить вполне соответствуют закону. Истребовать долг имеют право не более чем за три последних года — такой срок исковой давности по долгам ЖКХ.