Забавные чудаки чопорных коллективов

Как вести себя, когда попал в чужой коллектив? Знатоки советуют постараться стать своим. У котов это получается просто отлично. Они могут прекрасно чувствуют себя в собачьих и даже куриных компаниях. Представители Homo sapiens тоже не отстают. Один из них явился на выпускной в таком гриме, что просто ах!

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