Забавные фотографии, снятые за секунду до неизбежного

Некоторым фотографам порой удается оказаться в нужном месте и в нужный момент. Взгляните на серию забавных и самых неожиданных фотографий, сделанных за секунду до маленькой катастрофы.

Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Фотографии, снятые за секунду до неизбежного. Фото: fishki.net. Источник.