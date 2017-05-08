Фотофакты. Забавные надписи и объявления

Каких только надписей и объявлений не встретишь на улицах городов нашей страны. Иногда неудачно погасшие буквы вывески или дополнительные подписи к сообщению вызывают смех у прохожих.

Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Забавные надписи и объявления. Фото: fishki.net. Источник.