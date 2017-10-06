19 забавных ситуаций, которые доказывают, что жизнь — непредсказуемая штука

Случаются такие ситуации, которые переворачивают суетные дни с ног на голову. Среди будней увидишь такое, что может поднять настроение и перевернуть день с ног на голову.
Горят! Черепашки-ниндзя горят! Фото: СС0.
Современный охотник. Фото: СС0.
«Я же твой друг, уступи место!». Фото: СС0.
Жизнь — непредсказуемая штука. Фото: СС0.
Не пофотоаешь - не поешь. Фото: СС0.
Очень милое домашнее животное. Фото: СС0.
«Слабый обзор и шелест, конечно, немного отвлекают, но зато не капает!». Фото: СС0.
Жизнь — непредсказуемая штука. Фото: СС0.
Сейчас они просто карабкаются на стену, а через пару лет захватят мир. Фото: СС0.
«Я в отпуске и пусть весь мир подождет...». Фото: СС0.
«Нет, ну на фоне такой аварии, грех не сфотографироваться!». Фото: СС0.
Сколько же по времени длится этот марафон!? Фото: СС0.
«Я не знаю, что это, но моя арахнофобия подсказывает мне, что нужно уносить отсюда ноги!». Фото: СС0.
Не выходить за желтую линию?! Фото: СС0.
Жизнь — непредсказуемая штука. Фото: СС0.
Жизнь — непредсказуемая штука. Фото: СС0.
Жизнь — непредсказуемая штука. Фото: СС0.
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