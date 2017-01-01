Алтайский край вошёл в топ-15 регионов по километражу заборов

Яндекс подсчитал общую длину заборов, которые нарисовали в Алтайском крае пользователи Народной карты. Регион занял 15-е место в общем рейтинге со значением в 319 км. Этого количества забора хватит, чтобы с двух сторон обнести автодорогу от Барнаула до Бийска.
Карту может редактировать любой желающий. Возможность добавлять заборы появилась в мае 2016 года.
Топ-15 регионов по совокупной длине заборов на Народной карте "Яндекса":
|1
|Московская область
|2254 км
|2
|Москва
|2066 км
|3
|Омская область
|913 км
|4
|Самарская область
|795 км
|5
|Нижегородская область
|777 км
|6
|Белгородская область
|708 км
|7
|Республика Татарстан
|707 км
|8
|Республика Башкортостан
|537 км
|9
|Тульская область
|491 км
|10
|Краснодарский край
|481 км
|11
|Пермский край
|381 км
|12
|Челябинская область
|366 км
|13
|Ярославская область
|360 км
|14
|Санкт-Петербург
|322 км
|15
|Алтайский край
|319 км
Заборы рисуют 10% народных картографов, работающих над картой Алтайского края. В среднем каждый из таких пользователей отметил по 5 километров заборов — по этому показателю регион находится в России на шестом месте. Для сравнения, в целом по стране на одного народного картографа приходится 2,4 километра заборов.
Средняя длина одного забора на Народной карте в Алтайском крае — 232 метра. Это значение примерно одинаково для большинства регионов России.
Справка
Заборы — важная часть городского ландшафта. С помощью карты, где отмечены заборы, людям проще сориентироваться на местности. Все объекты, добавленные пользователями на Народную карту, после модерации попадают на Яндекс.Карты и в мобильные геоинформационные приложения, в том числе Яндекс.Транспорт.
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