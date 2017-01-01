Алтайский край вошёл в топ-15 регионов по километражу заборов

Карту может редактировать любой желающий. Возможность добавлять заборы появилась в мае 2016 года.

Топ-15 регионов по совокупной длине заборов на Народной карте "Яндекса":

1 Московская область 2254 км 2 Москва 2066 км 3 Омская область 913 км 4 Самарская область 795 км 5 Нижегородская область 777 км 6 Белгородская область 708 км 7 Республика Татарстан 707 км 8 Республика Башкортостан 537 км 9 Тульская область 491 км 10 Краснодарский край 481 км 11 Пермский край 381 км 12 Челябинская область 366 км 13 Ярославская область 360 км 14 Санкт-Петербург 322 км 15 Алтайский край 319 км

Заборы рисуют 10% народных картографов, работающих над картой Алтайского края. В среднем каждый из таких пользователей отметил по 5 километров заборов — по этому показателю регион находится в России на шестом месте. Для сравнения, в целом по стране на одного народного картографа приходится 2,4 километра заборов.

Средняя длина одного забора на Народной карте в Алтайском крае — 232 метра. Это значение примерно одинаково для большинства регионов России.

Справка

Заборы — важная часть городского ландшафта. С помощью карты, где отмечены заборы, людям проще сориентироваться на местности. Все объекты, добавленные пользователями на Народную карту, после модерации попадают на Яндекс.Карты и в мобильные геоинформационные приложения, в том числе Яндекс.Транспорт.