Алтайский край вошёл в топ-15 регионов по километражу заборов

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Сегодня, 13:46.
Жизнь

Яндекс подсчитал общую длину заборов, которые нарисовали в Алтайском крае пользователи Народной карты. Регион занял 15-е место в общем рейтинге со значением в 319 км. Этого количества забора хватит, чтобы с двух сторон обнести автодорогу от Барнаула до Бийска.

Игрушечный мишка лезет через забор.
Игрушечный мишка лезет через забор. Фото: СС0.

Карту может редактировать любой желающий. Возможность добавлять заборы появилась в мае 2016 года.

Топ-15 регионов по совокупной длине заборов на Народной карте "Яндекса":

1 Московская область 2254 км
2 Москва 2066 км
3 Омская область 913 км
4 Самарская область 795 км
5 Нижегородская область 777 км
6 Белгородская область 708 км
7 Республика Татарстан 707 км
8 Республика Башкортостан 537 км
9 Тульская область 491 км
10 Краснодарский край 481 км
11 Пермский край 381 км
12 Челябинская область 366 км
13 Ярославская область 360 км
14 Санкт-Петербург 322 км
15 Алтайский край 319 км

Заборы рисуют 10% народных картографов, работающих над картой Алтайского края. В среднем каждый из таких пользователей отметил по 5 километров заборов — по этому показателю регион находится в России на шестом месте. Для сравнения, в целом по стране на одного народного картографа приходится 2,4 километра заборов.

Средняя длина одного забора на Народной карте в Алтайском крае — 232 метра. Это значение примерно одинаково для большинства регионов России.

Справка

Заборы — важная часть городского ландшафта. С помощью карты, где отмечены заборы, людям проще сориентироваться на местности. Все объекты, добавленные пользователями на Народную карту, после модерации попадают на Яндекс.Карты и в мобильные геоинформационные приложения, в том числе Яндекс.Транспорт.

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