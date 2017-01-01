Забота за наш счет

Лично мне невозможно продать то, что я не хочу купить. Единственное, за счет чего торговля может выбить из моего кармана лишние деньги, — это напомнить о том, что я забыла купить. Либо предложить то, что я ищу.

Но они не унывают. Каждый месяц мне звонят из колл-центра банка и предлагают кредит полмиллиона рублей. И всегда интересно, как человек на том конце провода будет убеждать прямо здесь и сейчас принять решение взять кредит 500 тысяч.

Ирина Баенкова, корреспондент.

Говорю: "Я не планирую сейчас крупные покупки, кредит не нужен". Девушка с искренним негодованием возражает: "Ну как же! Это ведь такие выгодные условия! И акция скоро кончится. Приходите сегодня". Видимо, я прямо в тот момент должна была подумать: "Супер! Надо срочно сообразить, что бы такого купить за полмиллиона рублей. Может, машину?" Но в голову почему-то приходит мысль о том, как я потом буду за этот кредит рассчитываться.

Или сотовый оператор решил меня облагодетельствовать: "У нас для вас отличное предложение. Как нашему давнему абоненту хотим предложить вам безлимитный интернет". И потом вскользь замечает: "За 9 рублей в сутки". Я уточняю: "Так, стоп, то есть к моему пакетному тарифу я должна буду платить вам еще 270 рублей в месяц?" — "Ну да, — соглашается девушка. — Но это ведь безлимитный интернет, вы только представьте!" А я вообще-то и свои 4 Гб трафика в месяц не всегда использую до конца.

Сотовый оператор моей коллеги и того хуже — пошел по давно проверенной коммерческой схеме и подключил ей без ее ведома услугу, за которую снимал 3 рубля в сутки. Она случайно об этом узнала и написала возмущенное сообщение в службу поддержки. Ей ответили: "Мы заботимся о вас!"

Забота — она, конечно, всегда подкупает. Бывают ситуации, когда и правда начинаешь верить, что им не все равно. Магазины, где меня в этом убеждают, становятся любимыми. Тут надо, чтобы совпало два обстоятельства: в этом магазине должно быть что-то действительно нужное и продавец не должен пытаться продать что-то бесполезное. То же самое касается и любых услуг.

Мы привыкли раздражаться на продавцов и ощущать негатив от слова "продажи". Но если задуматься, вокруг нас сотни компаний, которые нам что-то продают, и не все они раздражают. Общения со многими из них мы не замечаем — настолько оно обыденное. Некоторым покупкам, наоборот, радуемся, как празднику.

Кто знает, может, через полгода я и правда соберусь взять кредит. Какой банк я тогда вспомню? Или вдруг кому-то окажется полезной услуга, которую подключил сотовый оператор? Так, казалось бы, назойливые продажи срабатывают. Может быть, они и правда в каком-то смысле верят, что заботятся о нас? Ведь если бы от них не было совсем никакой пользы, их бы и не было.

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