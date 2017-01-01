Зачем христиане поминают мертвых? 4 факта про Родительскую субботу

Вселенская родительская мясопустная суббота в 2017 году выпала на 18 февраля. Это один из главных дней, когда православные христиане поминают своих усопших родственников. Традиционно, отмечается она незадолго до начала Великого Поста.
Еще в древности говорили, что если будешь поминать смертный час, не будешь грешен. Поэтому христиане свято чтят заветы наших предков и во Вселенскую родительскую субботу отдают дань памяти усопшим.
Родительская суббота установлена накануне Масленичной недели еще и для того, чтобы, несмотря на разгульное и счастливое времяпровождение, нужно начинать готовиться к воздержанию и покаянию в дни Великого поста.
В этот день, также, как и накануне, 17 февраля, во всех православных храмах совершается панихида по всем усопшим. "Родительской" суббота называется потому, что мать и отец — это ближайшие родственники. Именно за них, если они умерли, дети молятся в первую очередь. А "мясопустной" потому, что это последний день перед Великим постом, когда можно есть мясо.
Кстати, в этот день церковь разрешает молиться и за людей, чья жизнь оборвалась по собственной воле, и за тех, кто без вести пропал и не был похоронен. Также церковь поминает всех невинно убитых и замученных за истинную веру в Христа.
Прежде всего, в родительскую субботу принято щедро раздавать милостыню и особенно молиться за умерших родных и близких.
Кстати, вселенская родительская мясопустная суббота служит не только днем памяти по всем усопшим, но и днем замаливания грехов и искреннего раскаяния.
В этот день традиционно готовят кутью — особое блюдо для поминовения умерших. Кутья — символ покинувшего мир живых человека. Она служит символом захоронения всех, кто по разным причинам не был предан земле, и чей дух мечется, не имея возможности покинуть этот мир.
Блюдо готовится, в основном из пшеницы, которую замачивают на несколько часов. Используют также перловую крупу и рис. Каша должна получится не переваренной, рассыпчатой, чтобы зерна были отдельно и не сминались. Заправляют кашу сухофруктами, орехами, семенами подсолнечника, маком, мармеладом. Сверху ее можно полить медом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.