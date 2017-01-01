Зачем христиане поминают мертвых? 4 факта про Родительскую субботу

2 Что происходит в родительскую субботу в церкви?

В этот день, также, как и накануне, 17 февраля, во всех православных храмах совершается панихида по всем усопшим. "Родительской" суббота называется потому, что мать и отец — это ближайшие родственники. Именно за них, если они умерли, дети молятся в первую очередь. А "мясопустной" потому, что это последний день перед Великим постом, когда можно есть мясо.

Кстати, в этот день церковь разрешает молиться и за людей, чья жизнь оборвалась по собственной воле, и за тех, кто без вести пропал и не был похоронен. Также церковь поминает всех невинно убитых и замученных за истинную веру в Христа.