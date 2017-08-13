Жители Алтайского края снова жалуются на взимание платы за проход к озеру Ая

Людмила из Белокурихи спрашивает: "На озере Ая снова нет бесплатного входа, кругом все перегородили. На "Березке предлагают" браслеты за 150 рублей. Законно ли взимание платы?"
В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края ответили:
Должностные лицами Минприроды совместно с сотрудниками КГБУ "Алтайприрода", осуществляют деятельность в области охраны режима особо охраняемых природных территорий Алтайского края, в том числе природного парка краевого значения "Ая", и проводят рейдовые мероприятия. Так, по результатам рейдовых мероприятий в июне 2017 года четыре лица привлечено к административной ответственности.
Кроме того, одного из владельцев земельного участка на озере Ая Алтайский районный суд принял решение обязал не чинить препятствия гражданам по проходу к озеру в месте публичного сервитута площадью 1830 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 22:02:250005:0218. Решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении в службе судебных приставов.
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