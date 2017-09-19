Задержан мужчина, который оторвал уши жителю Петербурга

Потерпевшего госпитализировали с множественными телесными повреждениями. Речь шла о том, что мужчине оторвали уши.

По данному факту следственный отдел УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По подозрению в преступлении задержали 40-летнего мужчину в деревне. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, пишет "Росбалт".