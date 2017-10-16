Задержана украинка, которая сняла на видео смерть россиянки в Доминикане

"Ее (гражданку Украины) задержали. По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения", — сказал Перадзе. При этом он отметил, что остается ли она сейчас под стражей, ему неизвестно. Перадзе также сообщил, что страховая компания уже занимается этим случаем, находясь на связи с похоронным бюро, где находится тело погибшей. "Родственники собираются вывозить тело в гробу, без кремации. Легализацией необходимых документов буду заниматься я", — сказал консул. Сроки репатриации тела пока не известны.

Туристка из РФ погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта "Пунта-Каны". В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая была за рулем автомобиля.

В Доминиканской Республике обсуждают гибель полуголой россиянки.

Погибшая была застрахована в компании "АльфаСтрахование" на 50 тысяч евро. По словам представителя компании, в рамках полиса будет осуществлена репатриация тела, пишет bfm.ru.

У погибшей уроженки Златоуста Челябинской области остался 11-летний сын.