Задержана украинка, которая сняла на видео смерть россиянки в Доминикане

Гражданка Украины, находившаяся за рулем машины в момент гибели в Доминикане россиянки Натальи Бородиной, задержана местной полицией, сообщил РИА Новости руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, которое располагается в Доминиканской Республике, Зураб Перадзе.
"Ее (гражданку Украины) задержали. По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения", — сказал Перадзе. При этом он отметил, что остается ли она сейчас под стражей, ему неизвестно. Перадзе также сообщил, что страховая компания уже занимается этим случаем, находясь на связи с похоронным бюро, где находится тело погибшей. "Родственники собираются вывозить тело в гробу, без кремации. Легализацией необходимых документов буду заниматься я", — сказал консул. Сроки репатриации тела пока не известны.
Туристка из РФ погибла, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта "Пунта-Каны". В момент происшествия на девушке практически не было одежды. Инцидент сняла на видео гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая была за рулем автомобиля.
В Доминиканской Республике обсуждают гибель полуголой россиянки.
Погибшая была застрахована в компании "АльфаСтрахование" на 50 тысяч евро. По словам представителя компании, в рамках полиса будет осуществлена репатриация тела, пишет bfm.ru.
У погибшей уроженки Златоуста Челябинской области остался 11-летний сын.
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