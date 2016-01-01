Задержанную по делу о "Боярышнике" замминистра Иркутской области отпустили на свободу

"Нефедова вчера дала показания следствию и была отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении", — цитирует агентство слова источника.

Собеседник агентства уточнил, что в первой половине дня в среду Нефедова уже находилась на рабочем месте в министерстве. "Интерфакс" отмечает, что официального подтверждения данной информации нет.

27 декабря семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей спиртосодержащим средством для ванн "Боярышник" в Иркутской области были предъявлены обвинения, пишет polit.ru.

В рамках расследования массового отравления средством для ванн "Боярышник" в Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений регионального правительства Евгении Нефедовой. Ее подозревают в халатности.

По данным СК РФ, в 2008 году между Минимущества Иркутской области и М.Акперовым был заключен договор аренды земельного участка под магазин в Иркутске, и сотрудники министерства были обязаны контролировать исполнение условий договора. В 2015—2016 годах они трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в павильоне Акперова и арендатору выносились неоднократные предупреждения, выписывались штрафы.

В ноябре нынешнего года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором факты массовых нарушений были отражены. Чиновница имела и полномочия, и основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала предпринимателю очередное предупреждение. "Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет "Росбалт".