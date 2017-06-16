Задержанный на Алтае "вор в законе" самым первым в стране осужден по новой статье

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Сегодня, 20:51.
Происшествия

Первым осужденным за "организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии" стал Мамука Гальский, глава преступного сообщества, приговоры участникам которым вынес весной этого года алтайский краевой суд.

Колючая проволока.
Колючая проволока. Фото: Михаил Хаустов.

СМИ предполагали, что первым осужденным по этой новой статье УК РФ станет Шакро Молодой, однако его дело пока не передано в суд, сообщил РИА Новости замглавы Управления по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД Андрей Гусенко .

Напомним, что в апреле краевой суд приговорил к заключению 14 участников группировки уроженца Абхазии Мамуки Гальского, также приговоры получили 6 сообщников банды.

Члены этого преступного сообщества получили сроки за убийство, покушение на убийство организованной группой, вымогательство и мошенничество в сфере кредитования. Главарь группировки был осужден на к 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 лет 6 месяцев до 17 лет. Отбывать наказание им также определено в колонии строго режима.

О том, за что были наказаны Мамука Гальский и его подельники читайте в заметке "Как в 90-е: в Барнауле осудили банду вымогателей, обиравших бизнесменов и таксистов".

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