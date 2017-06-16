Задержанный на Алтае "вор в законе" самым первым в стране осужден по новой статье

Первым осужденным за "организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии" стал Мамука Гальский, глава преступного сообщества, приговоры участникам которым вынес весной этого года алтайский краевой суд.
СМИ предполагали, что первым осужденным по этой новой статье УК РФ станет Шакро Молодой, однако его дело пока не передано в суд, сообщил РИА Новости замглавы Управления по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД Андрей Гусенко .
Напомним, что в апреле краевой суд приговорил к заключению 14 участников группировки уроженца Абхазии Мамуки Гальского, также приговоры получили 6 сообщников банды.
Члены этого преступного сообщества получили сроки за убийство, покушение на убийство организованной группой, вымогательство и мошенничество в сфере кредитования. Главарь группировки был осужден на к 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 лет 6 месяцев до 17 лет. Отбывать наказание им также определено в колонии строго режима.
О том, за что были наказаны Мамука Гальский и его подельники читайте в заметке "Как в 90-е: в Барнауле осудили банду вымогателей, обиравших бизнесменов и таксистов".
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