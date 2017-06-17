Задержанную в Северной Корее российскую яхту отпустят домой

Напомним, ранее в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что 15 июня получили информацию о захвате северокорейцами яхты Katalexa в Японском море. Яхта шла из Тайваня во Владивосток, на остров Русский.

Как выяснилось, яхта была задержана "по недоразумению". Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" в рамках кампании по борьбе с браконьерами и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе. Власти народной республики заверили что "инцидент урегулирован", и яхта Katalexa сможет покинуть порт Раджин.

Все члены экипажа здоровы. До отплытия судна в этом порту будет находиться генеральный консул РФ в Чондине Юрий Бочкарев, который в пятницу провел переговоры с представителями погранслужбы КНДР, организовал для членов экипажа радиосвязь с родственниками.