Задержанную в Северной Корее российскую яхту отпустят домой

Ситуация с задержанием в КНДР российской яхты Katalexa урегулирована. Как сообщили ТАСС в Генеральном консульстве РФ, после прохождения необходимых формальностей 17 июня судну будет разрешено покинуть порт Раджин, расположенный на северо-востоке страны недалеко от границы с Россией.
Напомним, ранее в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что 15 июня получили информацию о захвате северокорейцами яхты Katalexa в Японском море. Яхта шла из Тайваня во Владивосток, на остров Русский.
Как выяснилось, яхта была задержана "по недоразумению". Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" в рамках кампании по борьбе с браконьерами и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе. Власти народной республики заверили что "инцидент урегулирован", и яхта Katalexa сможет покинуть порт Раджин.
Все члены экипажа здоровы. До отплытия судна в этом порту будет находиться генеральный консул РФ в Чондине Юрий Бочкарев, который в пятницу провел переговоры с представителями погранслужбы КНДР, организовал для членов экипажа радиосвязь с родственниками.
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