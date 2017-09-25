Без суеты: окунись в мир нетронутой природы

Южно-сибирский ботанический сад Алтайского государственного университета – уголок нетронутой природы!
Он расположен в ленточном бору в нагорной части Барнаула, в непосредственной близости от центра города. Ботанический сад был создан в 1979 году и в настоящее время принадлежит к категории особо охраняемых территорий. Это один из самых крупных ботанических садов России, который занимает площадь 50 га. Здесь произрастает несколько тысяч редких и занесенных в Красную книгу растений. Сформированные ландшафтные композиции из древесных и кустарниковых растений придают отдельным участкам ботанического сада неповторимую пейзажность и живописность.
У нас проводятся выездные свадебные церемонии, экскурсии и фотосессии на лоне природы, которые никого не оставят равнодушным. Приглашаем вас на прогулку по ботаническому саду, позволяющую не только познакомиться с разнообразием флоры алтайской природы, но и отдохнуть от суеты современного мегаполиса.
Телефон для записи: 29-12-23, 8 (913) 028-30-67
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