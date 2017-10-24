Загадочный восток: забавные фото из Азии

Не только в России, но и в странах Азии происходит немало странных и непонятных вещей, вызывающих улыбки и недоумения у иностранцев. Объяснить, почему люди делают это, порой бывает весьма проблематично. Но порой это и не нужно делать, проще от души посмеяться.

Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO. Эти странные азиаты. Фото: CCO.